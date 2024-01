Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme dva možné svědky krádeže motocrossové motorky

NYMBURSKO - Pokud muže poznáváte, ozvěte se prosím policistům.

Policisté z obvodního oddělení v Nymburce pátrají od prosince loňského roku po pachateli krádeže motocrossové motorky Kawasaki a po motorce samotné. Ta byla jejímu majiteli odcizena 15. prosince 2023, krátce před 14. hodinou, v ulici Prokopova v Sadské.

Zatím neznámý zloděj odcizil volně stojící motocykl modročerné barvy (s číslem 116 na boku), s číslem rámu JKAKX450DDA0260 a majiteli způsobil škodu ve výši 50 tisíc korun.

Kamery poblíž místa krádeže zachytily dva muže na jízdním kole, kteří by pro policisty mohli být důležitými svědky a mohli by pomoci případ objasnit a ztotožnit pachatele krádeže.

Touto cestou tedy žádáme oba muže na fotografiích, aby se přihlásili policistům OOP Nymburk na tel. číslo 974 878 740, stejně tak žádáme všechny občany, kteří by svědky na fotografiích poznali, aby se taktéž policistům na uvedené číslo ozvali.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

12. ledna 2024

