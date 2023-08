Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme důležitou svědkyni a další svědky z autobusu linky č. 174

Pražští kriminalisté hledají důležité svědky v případu napadení a ublížení na zdraví, který se stal na zastávce autobusu Luka linky č. 174, kde byl vážně zraněn jeden z cestujících.

Kriminalisté se touto cestou obracejí na cestující linky č. 174, kteří tímto autobusem cestovali ve čtvrtek 17. srpna nedlouho před polednem ze zastávky Kukulova do zastávky Řeporyjské náměstí. Zejména hledáme starší ženu, která nastupovala na této trase v zastávce Nárožní v Praze 5 a byla přímo přítomna verbálnímu konfliktu mezi dvěma muži v průběhu jízdy mezi zastávkami Kovářova - KD Mlejn do zastávky Luka. Konflikt vygradoval ve stanici Luka při vystupování a pokračoval i na zastávce, kde mezi dvojicí došlo k fyzickému konfliktu. Výsledkem incidentu bylo krvácivé zranění jednoho z nich v oblasti břicha, které si vyžádalo lékařský zákrok. Zatímco oba hlavní aktéři již byli ztotožněni a vyslechnuti, k řádnému objasnění věci by kriminalisté přivítali svědectví očitě svědkyně a dalších osob, kteří jsou zaznamenáni na kamerových záznamech. Pokud je poznáváte, kontaktujte linku 158.

Výzva platí i pro samotné cestující z autobusu nebo zastávky Luka, kteří verbální konflikt slyšeli a posléze i viděli vlastní napadení mezi oběma muži, aby se osobně dostavili na kteroukoli pražskou služebnu nebo kontaktovali tísňovou linku. Děkujeme.

Celý případ je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu těžké ublížení na zdraví.

por. Mgr. Jan Rybanský - 30. srpen 2023

Související dokumenty videozáznam.mp4

Velikost souboru:49,3 MB / formát MP4

