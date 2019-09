Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledáme důležitého svědka nehody motocyklisty a superbu u Sosnové

ČESKOLIPSKO - Pomoci objasnit nehodu může řidič bílého SUV.

Jak jsme již informovali, v úterý 10. září kolem 17.30 došlo u Sosnové na silnici první třídy v lokalitě zvané Ramš k velmi vážné nehodě. Motocykl jedoucí od Zahrádek na Českou Lípu se při předjíždění kolony vozidel střetl s jedním z nich. Jednalo se o osobní vozidlo tovární značky Škoda Superb, jehož řidič odbočoval z kolony vlevo a motocykl do jeho přední části naboural. Na místě zůstali dva těžce zranění lidé, 35letý motocyklista a jeho 22letá spolujezdkyně, které vrtulníky přepravily na traumacentra do nemocnice. Příčiny nehody a podíl viny u obou řidičů na nehodě nyní zkoumá vyšetřovatel . Ten ze získané nahrávky z palubní kamery jednoho z projíždějících řidičů zjistil, že bezprostředním svědkem nehody byl řidič bílého SUV, jehož totožnost neznáme a jehož výpověď o nehodě by nám mohla velmi pomoci. Prosíme proto tohoto řidiče o to, aby se nám přihlásil a současně se obracíme na širokou veřejnost, zda by nám ho pomohla identifikovat. Informace k výzvě přijme každá služebna Policie ČR, známá linka 158 nebo můžete kontaktovat přímo vyšetřovatele nehody na telefonním čísle 725 073 111. Děkujeme.

13. 9. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

