Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme důležitého svědka

PRAHA VENKOV-JIH – Incident mezi dvěma muži z druhé poloviny letošního dubna šetří jílovští policisté.

K samotnému fyzickému incidentu mělo dojít ve středu 21. dubna přibližně 30 minut před osmnáctou hodinou v Jílovém u Prahy – Radlíku před místní prodejnou potravin. Neznámý pachatel při slovní potyčce udeřil šestapadesátiletého mužeo pěstí do obličeje, který v důsledku úderu utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření a léčení.

V rámci prováděného šetření se podařilo zajistit kamerový záznam z místa události, kdy po jeho vyhodnocení bylo zjištěno, že se zde v inkriminovanou dobu pohyboval neznámý muž střední postavy, krátkých tmavých vlasů, se s částečně zakrytým obličejem rouškou. Oblečen byl do tmavé mikiny s bílým nápisem Adidas, tmavých kalhot a u sebe měl příruční tašku přes rameno. V uších měl náušnice typu tunel. Údajně se mohl pohybovat v dodávkovém vozidle, pravděpodobně VW nebo Ford Tranzit s připojeným vozíkem naloženým dřívím. Neznámý muž

Policisté předpokládají, že by neznámého muže – svědka podle přiložených fotografií z kamerového záznamu a částečného popisu mohl někdo z občanů poznat. Proto se na ně touto formou obracejí se žádostí o pomoc, aby jim pomohli zjistit jeho totožnost, neboť jeho výpověď může policistům objasnit důležité okolnosti celého případu. Rovněž se jim mohou ozvat i případní další svědci, kteří se v inkriminované době pohybovali v místě události, či byli přímo svědky zmiňovaného incidentu.

Jakékoliv informace k tomuto případu jim mohou případní svědci sdělit osobně přímo na služebně obvodního oddělení v Jílovém u Prahy, nebo je mohou zavolat na telefonní číslo: 974 867 120, případně prostřednictvím linky 158 tísňového volání Policie České republiky.

por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

PČR Praha venkov-JIH

12. května 2021

Odkazy do noveho okna Neznámý muž Detailní náhled Neznámý muž - detail Detailní náhled

