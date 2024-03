Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme dívku s fialovými vlasy

Neviděli jste dívku, která utekla z místa svého bydliště z důvodu rozhodnutí o jejím umístění do výchovného ústavu? Pokud ano, kontaktujte prosím linku 158.

Hledaná dívka byla naposledy viděna včera v místě svého trvalého bydliště v Modřanech, od té doby o sobě nedala vědět a nikdo neví, kde se nachází. Důvodem jejího útěku bylo rozhodnutí soudu o jejím umístění do výchovného ústavu, neboť její matka byla včera dodána do výkonu trestu odnětí svobody a o dívku se tak nemá kdo starat. Podle zjištění kriminalistů, by se hledaná s výrazně fialovými vlasy mohla zdržovat v okolí OC Anděl.

Hledaná má střední,170 cm vysokou postavu, středně dlouhé fialové vlasy a dioptrické brýle. Oblečena by měla být do tmavé bundy, tmavých kalhot a pestrobarevné mikiny.

Pokud jste dívku viděli nebo víte, kde se zdržuje, kontaktujte prosím linku 158.

por. Mgr. Jan Rybanský - 20. březen 2024

