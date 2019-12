Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hledáme další svědky havárie linkového autobusu

PRAHA VENKOV-JIH – Okolnosti dopravní nehody a jízdy autobusu příměstské hromadné dopravy z první letošní adventní neděle na Říčansku vyšetřují dopravní policisté.

Policisté ze skupiny dopravních nehod se touto formou obracejí na širokou veřejnost se žádostí o pomoc, aby se jim ozvali cestující, kteří v neděli letošního 1. prosince cestovali autobusem příměstské hromadné dopravy linky č. 387 s pravidelným odjezdem v čase 14:03 podle jízdního řádu z obce „Výžerky“ ve směru jízdy do stanice „Háje“ v Praze.

Autobus měl vyjíždět na trasu přibližně s dvacetiminutovým zpožděním. Během jízdy měl jeho šedesátiletý řidič narazit před městem Říčany do svodidel. Po nárazu pokračoval v jízdě dál, dojel do zastávky „Říčany, Rychta“, kde poškozený autobus zastavil a odešel z něj. Podle zjištěných informací mělo v době jízdy zmiňovaným autobusem cestovat přibližně 20 až 30 cestujících. Policistům se zatím podařilo ztotožnit jen část z nich.

Pro řádné prověření a objasnění všech nejasných okolností této havárie potřebují policisté mít k dispozici výpovědi co největšího počtu všech jejích zúčastněných osob, zejména cestujících. Cestující, případně další svědci jízdy uvedeného autobusu, se mohou policistům přihlásit osobně na dopravním inspektorátu v budově územního odboru Praha venkov-JIH, nebo telefonicky na čísle 974 882 459, 974 882 456, či prostřednictvím linky 158 tísňového volání Policie České republiky.





por. Bc. Zdeněk Chalupa

komisař oddělení tisku a prevence

4. prosince 2019

