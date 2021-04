Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hledáme další možné oběti

Kriminalisté zadrželi násilníka, který má na svědomí případy sexuální napadení a loupežné přepadení. Teď pátrají po dalších obětech a majitelkách kabelek, které u zadrženého byly nalezeny.

Kriminalisté druhého policejního obvodu pracovali od poloviny května minulého roku na objasnění případu sexuálního napadení, který se stal v obchodu s dětským oblečením v Praze 2. Do provozovny přišel neznámý muž a zdálo se, že je to běžný zákazník, to se však v okamžiku změnilo. Šestadvacetiletou prodavačku nečekaně oslovil oplzlým dotazem se sexuálním podtextem, a když nereagovala, i přes její odpor ji začal osahávat na intimních partiích. Poté, co začala křičet a bránit se, obchod opustil. Během chvíle se však vrátil a v osahávání ženského těla se snažil i nadále pokračovat. Poté jakoby nic z obchodu opět odešel a už se nevrátil. Poškozená si věc nenechala pro sebe a vše oznámila na linku 158.

Druhý případ se stal o několik měsíců později v polovině listopadu minulého roku na jedné z ulic v Jinonicích v Praze 5. Neznámý muž si tam v časných ranních hodinách vyhlédl dvacetiletou dívku jdoucí od autobusové zastávky U Waltrovky. Několik stovek metrů ji sledoval, až si jeho přítomnosti všimla, a přidala do kroku. Ze strachu začala volat příteli. Obviněný ji došel, úderem srazil na zem a v napadání pokračoval. Cílil na mobilní telefon, který stále držela v ruce, a nakonec se jí ho podařilo uchránit. Následně ji muž chytil za vlasy a snažil se odtáhnout pryč z ulice. Dívka začala volat o pomoc, což zaslechl pozorný občan, násilník se zalekl, ale ještě před útěkem stačil napadené vzít tašku s osobními věcmi.

Kriminalisté v obou případech zajistili celou řadu stop, které následně vyhodnotili a přišli na zajímavé zjištění. Oba skutky měl na svědomí totožný muž. Během několika dní od jeho ztotožnění byl zadržen v jedné z pražských ubytoven. U zadrženého byly zajištěny dvě dámské kabelky, u kterých se do současné doby nepodařilo zjistit, zda nepocházejí z trestné činnosti. Také byla zajištěna modrá pánská kabela, kterou podezřelý často nosil.

Z vyhodnocení obou případů a z minulosti obviněného se kriminalisté domnívají, že má na svědomí více případů se sexuálním podtextem, zejména na území hl. města Prahy. Touto cestou se obracíme na širokou veřejnost, převážně na ženy. Pokud poznáváte svou kabelku či se vám obdobný skutek stal, obraťte se prosím na linku 158 nebo policejní služebnu v místě bydliště.

Třicetiletý muž byl obviněn z trestných činů znásilnění a loupež, za což mu v případě pravomocného rozsudku hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

por. Mgr. Jan Rybanský - 7. duben 2021

