Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledal ručník, našel peníze

CHOMUTOVSKO - Okradl kamarádku, hotovost měla v krabici od bot; Vyrušil ho svědek.

Nechávat v bytě samotného svého kamaráda raději neměla 47letá cizinka žijící v Klášterci nad Ohří. Tu začátkem prosince, jako už mnohokrát, navštívil její známý, o deset let mladší cizinec žijící v Chomutově. Dotyčná ho u sebe nechala přespat a další den odpoledne odešla do práce s tím, že on bude z bytu odcházet až po ní. To se také stalo. Avšak muž zřejmě neodešel s prázdnou. Když hledal ručník, do kterého se chtěl po vysprchování utřít, „narazil“ ve skříni na krabici od bot, kde měla žena uložené peníze. Z nich si měl podle dosud zjištěných informací vzít 2 tisíce korun a 1.600 amerických dolarů. Pak byt opustil a většinu peněz měl utratit, převážně prý za alkohol. Po provedeném šetření klášterečtí policisté muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádeže.

Vyrušil ho svědek

Podezření ze spáchání trestného činu krádeže ve stadiu pokusu čelí 43letý muž z Chomutova. Ten se minulý týden ve večerních hodinách vracel vlakem z Kadaně a vystoupil na vlakové zastávce v Jirkově. Když míjel osobní vozidlo zaparkované před nádražím, loktem ruky rozbil skleněnou výplň u dveří řidiče a ty poté otevřel. Přitom ho však vyrušil svědek, který událost oznámil na linku 158. Na místo vzápětí dorazili jirkovští policisté, kteří podezřelého muže zadrželi. Přitom bylo jasné, že rozhodně není střízlivý, při dechové zkoušce se ukázala hodnota téměř 3 promile alkoholu. Přestože z vozidla dotyčný nakonec nic neodcizil, poškozením rozbitého okénka vznikla majiteli škoda přesahující 5 tisíc korun.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 20. prosince 2023

vytisknout e-mailem