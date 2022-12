Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledal místo ke spánku

MOSTECKO - Našel ho v policejní cele; Stálo to za to?

Neshody se svou přítelkyní se rozhodl řešit protizákonným způsobem 24letý muž, který přijel ze Žatce a skončil v policejní cele. V neděli tři hodiny po půlnoci vyjížděla uniformovaná hlídka k obchodnímu domu v centru Mostu. Oznámení znělo jasně. Osoba kope do prosklených dveří a snaží se je otevřít. Policisté na místě zadrželi muže, kterého objevili potřísněného krví a držícího dva polštáře v ruce. Ochránci zákona dalším šetřením zjistili, že Žatečan před tím použil dřevěnou lať, se kterou měl rozbít výlohu obchodu s lůžkovinami v blízkém okolí. Odtud pocházely oba polštáře. Svým jednáním zadržený ovšem poničil i vystavené deky, žaluzie a záclony. Zřejmě v časných hodinách sháněl lůžkoviny a místo na spaní si vybral v obchodním centru. Důvodem byla údajná rozepře se svojí přítelkyní na mostecké zábavě, která po hádce z diskotéky odešla. Dveře obchodního centra mladý muž nepoškodil, ale majiteli vykradené prodejny způsobil škodu 27 tisíc korun. Od mosteckých policistů si ve zkráceném přípravném řízení převzal sdělení podezření ze spáchání trestných činů krádež vloupáním a poškození cizí věci. Za tento noční zkrat může nalézt místo ke spánku za mřížemi až na dva roky, pokud uznán vinným.

Stálo to za to?

Tašku přes rameno asi zaměnil s nákupním košíkem 26letý Jirkovan. Ten měl sobotního odpoledne v jednom z mosteckých obchodů vložit tři čokoládové tyčinky do příručího zavazadla. Určitě doufal, že si toho nikdo nevšimne a vykráčel z prodejny. Opak byl pravdou. Celou nekalost pozoroval pracovník bezpečnostní agentury, který ho zadržel a předal přivolaným policistům. Ti nepoučitelného zákazníka převezli do cely. Vyšlo totiž najevo, že v tomto mladém věku už za majetkové trestné činy pobýval téměř tři roky ve vězení, kam ho poslal chomutovský soud. Na obvodním oddělení si převzal sdělení podezření z přečinu krádeže. Teď bude jistě přemýšlet, zda se vyplatilo ukrást sladkosti za 60 korun. V případě odsouzení se může totiž vrátit do výkonu trestu odnětí svobody až na další tři roky.

