Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Hledají se svědci dopravní nehody

DOMAŽLICE – Neznámý řidič způsobil dopravní nehodou škodu za 80 tisíc korun a z místa ujel. Policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc.

Policisté z dopravního inspektorátu Domažlice se obracejí na veřejnost a hledají svědky dopravní nehody, kteří by mohli svými informacemi pomoci objasnit průběh a příčinu této dopravní nehody a také totožnost neznámého řidiče. K dopravní nehodě došlo dne 5. června 2022 ve 23:30 hodin před bytovým domem č. p. 515 v ulici Mánesova v obci Domažlice. Neznámý řidič s neznámým vozidlem jel zřejmě z Mánesovy ulice do ulice Prokopa Velikého, přejel do protisměru a poté vlevo mimo komunikaci, kde levou stranou svého vozidla poškodil zaparkované nákladní vozidlo tovární značky Ford Transit. Na vozidle Ford Tranzit byla škoda vyčíslena na částku 80 tisíc korun.

Svědci, kteří by mohli poskytnout informace k výše uvedené dopravní nehodě, se mohou přihlásit osobně na dopravním inspektorátu v Domažlicích, nebo zatelefonovat na číslo 974 331 255 nebo 974 331 259, případně na bezplatnou tísňovou linku 158.



nprap. Barbora Šmaterová

7. června 2022

