Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hledají se rodiče!

MOSTECKO - Policisté žádají veřejnost.

Dnešního dne v ranních hodinách přijali mostečtí strážníci oznámení o osamoceném plačícím dítěti. To bylo na ulici Zdeňka Štěpánka poblíž 10. ZŠ. Jedná se asi o tříletého chlapečka v kraťasech a sandálech, ke kterému se nikdo nehlásí. Bylo provedeno veškeré šetření po rodičích. Ovšem do současné doby se nepodařilo nalézt žádného zákonného zástupce ani jiného rodinného příslušníka. Do případu se ihned vložil vyrozuměný Orgán sociálně-právní ochrany děti, který si dítě převzal. Chlapeček nevypadá zanedbaně, má upravený sestřih světlých vlasů, vzadu a po stranách vystříhané. Naštěstí je bez známek zranění. Do současné doby žádné policejní oddělení nepřijalo ani žádné oznámení o pohřešování dítěte. Pokud chlapečka poznáváte nebo máte kontakt na rodiče, ozvěte se policistům na lince 158. Děkujeme za spolupráci.

por. Václav Krieger

KŘP Ústeckého kraje

oddělení tisku a prevence

25. srpna 2023

vytisknout e-mailem