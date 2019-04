Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Hledá se napadená žena

HODONÍNSKO: Policisté hledají oběť večerního fyzického napadení.

Hodonínští policisté vyšetřují případ fytzického napadení neznámé ženy, ke kterému došlo v úterý 2. dubna 2019 před dvacátou hodinou u vlakového nádraží v Hodoníně. Šestatřicetiletý muž tam měl napadnout zcela bezdůvodně náhodně vyhlídnutou ženu, která kolem procházela. Vulgárně jí nadával a došlo k fyzickému napadení ženy. Dalšímu napadání zabránili svědci, kteří kolem náhodně procházeli a pachatele zadrželi do příjezdu policistů. Pachatel skončil v policejní cele. Napadená žena však mezitím z místa odjela tmavým vozidlem, které pro ni přijelo, a nesetrvala do příjezdu policejní hlídky. Policisté by potřebovali její výpověď ke zmiňovanému incidentu.

Jedná se o ženu odhadovaného stáří 30 - 40 let, štíhlé postavy, která byla oblečena do růžové bundy a upnutých kalhot. Měla tmavé vlasy stáhnuté do culíku. Policisté tuto ženu hledají nebo případně i ty, kteří by ji mohli identifikovat. Ozvat se můžete na telefon 974 633 470 nebo na linku 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 3. 4. 2019

