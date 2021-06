Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Hledá se červená peněženka

ČESKOLIPSKO - Bylo v ní 93 000 korun.

Pátráme po červené peněžence s hotovostí 93 000 korun. Ta chybí vietnamskému obchodníkovi ze Stráže pod Ralskem, který si ji ve své prodejně v pátek večer položil do přepravky na pečivo a zapomněl na ni. Následně tuto přepravku společně s dalšími uklidila jeho manželka do místnosti, kde si je vyzvedávají dodavatelé zboží. Přepravky byly poskládané na sebe do komínku, který byl vyšší než ona, a protože peněženka ležela až nahoře, neměla o ní nejmenší tušení. ilustrační foto

V sobotu před šestou hodinou ráno si připravené přepravky vyzvedl a naložil do auta pekárenský řidič. Kam až naditá peněženka docestovala, zatím nevíme. Případu se věnují policisté obvodního oddělení ve Stráži pod Ralskem, kteří v této souvislosti už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu zatajení věci. Vzhledem k tomu, že peněženku dosud nikdo nevrátil, je dost pravděpodobné, že skončila v rukách nepoctivého nálezce. Jemu hrozí v případě dopadení trest odnětí svobody až na jeden rok.

8. 6. 2021

por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

