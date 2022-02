Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Hlavní silniční tah uzavřela dopravní nehoda

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Na vině je zřejmě mikrospánek.

Dnes ráno krátce po půl sedmé došlo na hlavním silničním tahu I/50 u obce Veletiny k dopravní nehodě, kvůli které byla komunikace zcela uzavřena.

Čtyřiatřicetiletý řidič Škoda Superb jel směrem na Uherský Brod. Zřejmě velká únava zapříčinila, že muž upadl do mikrospánku. Jen okamžik tak stačil k tomu, aby neřízené vozidlo přejelo do protisměru, kde levou přední částí narazilo do vozidla značky Toyota, kterou řídila padesátiletá žena. Oba řidiči utrpěli zranění, se kterými je přivolaní záchranáři převezli do nemocnice. Dechová zkouška na alkohol u nich vyšla negativní. Škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na sto osmdesát tisíc korun.

Komunikace byla v obou směrech zcela uzavřena po dobu tří hodin. Dopravu policisté odkláněli přes obec Veletiny. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.

Událostí se i nadále zabývají dopravní policisté.

16. února 2022, por. Bc. Milena Šabatová

