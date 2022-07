Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Hladový zloděj

České Budějovice - Nekradl poprvé, znovu půjde před soud.

Policisté z obvodního oddělení v Českých Budějovicích řeší ve zkráceném přípravném řízení případ krádeže. Tohoto skutku se dne 8. července dopustil muž (41 let) ze Strakonicka. Ten se vydal na Pražskou tř. do jedné prodejny a nejspíš měl hlad, protože kradl převážně potraviny. Do své tašky, kterou nesl přes rameno, dal několik kusů sýrů, párky a také pánský deodorant. Aniž by zaplatil, prošel kolem pokladen a následně byl zadržen ostrahou prodejny. Celková škoda, kterou napáchal, dosáhla výše bezmála 600 korun. Na místo dorazili policisté z hlídkové služby, kteří pachatele zadrželi a následně si případ převzali českobudějovičtí policisté. Muž byl za obdobný skutek v posledních třech letech odsouzen a potrestán. I tentokrát by měl do dvou týdnů stanout znovu před soudem.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

10. července 2022

