Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Hladový zloděj

České Budějovice - Nekradl poprvé, půjde znovu před soud.

Policisté z obvodního oddělení v Českých Budějovicích řeší ve zkráceném přípravném řízení případ krádeže, které se dopustil muž (25 let) z Českobudějovicka. V pátek odpoledne navštívil jednu prodejnu potravin v Nádražní ulici a nejspíš měl hlad, protože kradl potraviny. Z prodejního pultu vzal tuňákovou pomazánku, debrecínskou pečeni, několik croissatů a několik pizza veček. Vše v hodnotě přesahující částku 150 korun. Byl odhalen a policisté následně zjistili, že muž nekradl poprvé. Za obdobný skutek byl odsouzen v roce 2017. Do dvou týdnů by ta měl stanout před soudem znovu.

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.pio@pcr.cz

22. září 2019

