Historka je nezachránila

CHRUDIMSKO – Pod vlivem alkoholu byl řidič i spolujezdkyně.

Byla neděle, před devátou hodinou večer a policisté z obvodního oddělení Hlinsko se v obci Horní Bradlo rozhodli zastavit a zkontrolovat osádku vozidla zn. Škoda Octavia. Dříve však, než se řidič podrobil dechové zkoušce, pokusila se jeho spolujezdkyně celou situaci "zachránit". Policistům uvedla, že se necítí dobře, je psychiatrický pacient a navíc má arytmii. Proto požádala svého přítele, aby ji odvezl do nemocnice. Když tomu tak podle jejích slov mělo být, policisté na nic nečekali a ženě na místo zavolali sanitku. Po vyšetření na místě ale záchranáři nenašli nic, co by ženu ohrožovalo na životě. Naopak byla v takové kondici, že se zvládla dobrovolně podrobit dechové zkoušce. Výsledek byl 3,73 promile alkoholu v dechu.

Dechové zkoušce se samozřejmě podrobil i řidič. Výsledek první dechové zkoušky byl 2,99 promile, opakované měření pak ukázalo hodnotu 3,15 promile alkoholu v dechu.

Jednapadesátiletý řidič tak na místě přišel o řidičský průkaz a v jízdě samozřejmě dále nemohl pokračovat. Teď je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a hrozí mu až jeden rok ve vězení.

18. dubna 2024

por. Mgr. Dita Holečková

tisková mluvčí policie Pardubického kraje

