Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Bezpečné prázdniny

PLZEŇSKÝ KRAJ – Děti očekávají blížící se prázdniny, my upozorňujeme na bezpečné chování.

Blíží se konec školního roku, který je neodmyslitelně spojený s hodnocením celoroční práce dětí ve školách. Jejich výsledky záleží na dětech, ale i na dospělých, kteří by měli svým dětem během školního roku s jejich školními povinnostmi pomáhat. Za útěky z domovů stojí často obava z trestu za špatné vysvědčení, proto policisté varují před příliš tvrdými postihy za vysvědčení. Ujistěte děti, že pokud na jejich vysvědčení budou známky nebo dostanou hodnocení, které by chtěly mít lepší, budou mít možnost se v příštím roce zlepšit. Útěk není nikdy správným řešením.



Prázdniny s sebou přináší aktivity, dovolené a spoustu zážitků, které děti prožívají během devíti týdnů. Během tohoto období nemusí mít rodiče pro děti zajištěný každodenní program. Někdy děti zůstanou doma samy, bez dozoru dospělých. Proto je třeba jim připomenout základní pravidla, jak se chovat doma, na koupališti, na silnici, na hřišti, jak se chovat na sociálních sítích nebo jak dát o sobě rodičům zprávu, že jsou v pořádku, apod. Pravidla a jejich dodržování dětem připomínejte, aby z každého dne měly samé hezké zážitky a mohly se těšit na následující prázdninový den.



DOMA:

- Pokud zůstane dítě doma samo, mělo by znát pravidla, jak se chovat. K dispozici by mělo mít od rodičů důležitá telefonní čísla - na rodiče, policii, záchranné služby apod.

- Rodiče by měli poučit své dítě o tom, jak telefonovat. Pokud volá neznámé číslo, nezvedáme ho.

- Opakujte dětem, aby nevěřily cizím osobám a dveře otevíraly pouze osobě důvěrně známé. Otevřít dveře, aniž bychom věděli, kdo stojí za dveřmi, je velmi riskantní!

- Děti by si neměly vodit cizí děti domů, kamarády by měly pozvat pouze se souhlasem rodičů.



S ohledem na využívání sociálních sítí a internetu, je vhodné připomínat základní pravidla bezpečného chování i v tomto prostoru, ve kterém děti tráví spoustu svého volného času, velká řada činností se odehrává právě zde – komunikace s kamarády, hry, nakupování apod., proto je obezřetnost na místě!



POHYB V KYBERPROSTORU:

- Neznámý podvodník na profilu uživatele zjistí různé podrobnosti: vzhled (podle fotografií), přátele, bydliště nebo jakou školu dítě navštěvuje, zájmy a další podrobnosti.

- Pachatelé si vytipují oběť, se kterou nejdříve naváží kamarádský vztah, získají její přízeň, důvěru a mohou vyžadovat: např. telefonní číslo, kontakt na kamarády, intimní fotografie.

- Při získání citlivých fotografií pod pohrůžkou zveřejnění chtějí děti zneužít. Pozor! Na co myslet před sdílením intimní fotografie? Fotografii, kterou umístím na internet už nelze nikdy úplně vymazat a může se náhodně objevovat na internetu, a to neomezeně dlouho. Proto je důležité vždy od samotného počátku zvážit, jestli sdílet intimní fotku nebo video stojí vůbec za to. Co by fotografie neměla prozradit = nemělo by být vidět do obličeje, ani by neměla být patrná mateřská znaménka apod., podle čeho je možné osobu identifikovat. Pamatuj: Svěřit se dospělé osobě nebo rodičům je předpoklad vyřešení nepříjemných situací!

Více na stránkách: www.tonevymazes.cz



NA HŘIŠTI:

- Klíče od domu by děti neměly nosit viditelně, ale skrytě. Neměly by mít větší finanční částku u sebe. V žádném případě nesmí chodit s cizími lidmi, byť by je cizí člověk požádal o cokoli.



NA KOUPALIŠTI:

- Děti neplavci by neměly nikdy chodit do vody bez dozoru rodičů nebo někoho jiného, kdo jim v případě potřeby pomohl. Pamatujte, že neplavce nesmíte nikdy spustit ani na okamžik z očí.

- Dohled u vody může pro rychlou pomoc využít např. plovák, pěnovou pomůcku, cokoliv, čeho by se mohla osoba ve vodě zachytit.

- Každý neplavec by měl mít odpovídající plavecké pomůcky. Nepodceňujte kvalitu materiálu a funkčnost.

- V menší hloubce jsou vhodné např. plavecké vestičky se zajištěním proti vysvlečení nebo pěnové rukávky spojené s břišním pásem. Tyto pomůcky nenahrazují dozor, jen udrží dítě při potížích nad hladinou. Pamatujte, že tuto funkci nezajistí plastové nafukovací rukávky nebo nekvalitní rukávky.

- Nebezpečná je neznalost vodní plochy, která se může stát osudnou i pro dospělého zdatného plavce.

- Děti by neměly chodit na koupaliště bez vědomí a souhlasu rodičů a pouze samy.



PLAVÁNÍ:

- Před vstupem do vody by měl každý zvážit své plavecké schopnosti, ale i aktuální zdravotní stav.

- Hlavně u větších vodních ploch nebo tocích je důležité, aby byl plavec dobře viditelný pro ostatní, a to pro ty na břehu nebo blížící se loď.



NA SILNICI:

Cyklista a chodec patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Je třeba si uvědomit, že případný střet jízdního kola s vozidlem může mít pro cyklistu fatální následky. Proto myslete na důležitá pravidla- VIDĚT A BÝT VIDĚN!



Cyklista = jízda na kole/koloběžce - na kole je povinností mít předepsané osvětlení, tedy přední světlo bílé barvy a zadní odrazku červené barvy, která může být kombinována se zadní červenou svítilnou. Kolu nesmí chybět dvě na sobě nezávislé brzdy s odstupňovatelným ovládáním. Jízdní kola pro předškolní děti, která jsou vybavena volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou, pak nemusí mít přední brzdu. Důležité jsou oranžové odrazky umístěné na obou stranách pedálů a další odrazky oranžové barvy na paprscích předního, zadního nebo obou kol.



- Nejen kolo, ale i oblečení cyklisty by mělo být opatřeno reflexními prvky, které zaručuje, že cyklista bude viděn dobře i za tmy.

- Dítě - cyklista by mělo znát základy pravidel silničního provozu (například, nesmí bez doprovodu dospělých na silnici do svých deseti let), jak má mít vybavené kolo, a že povinnou výbavou malého cyklisty je cyklistická přílba – správně upevněná, která může následky případného pádu zmírnit.

- Apelujeme na cyklisty, aby přilbu používali bez ohledu na svůj věk, přestože zákon tuto povinnost ukládá jen osobám mladším 18 let.

- Povinnost cyklisty – jízda po pravém okraji vozovky. Zákon umožňuje cyklistovy použít chodník či přechod pro chodce, ale v případě, když své jízdní kolo vede. Pokud je zřízen jízdní pruh pro cyklisty, je povinen jet v tomto pruhu. Tam, kde je dopravní značení „Stezka pro cyklisty“, je tato určena pro obě skupiny, kdy cyklista nesmí chodce, který jde po stezce, ohrozit.



Chodec = chůze/in-line bruslaři

Pravidla chodců na přechodu jsou často porušována dospělými, kteří nejdou dětem dobrým příkladem. Přecházet silnici je nejbezpečnější až po důkladném rozhlédnutí, je dobré nejen se rozhlédnout, ale také poslouchat, zda se nepřibližuje vozidlo. Při rozhlédnutí se vždy jako první dívat směrem, ve kterém přijíždějící vozidlo je chodci blíž. Vštěpujte dětem pravidlo rozhlédnout se 3x – vlevo, vpravo, vlevo.



Co se týká kolečkových bruslí, je to velmi oblíbená sportovní aktivita, je třeba ale myslet na to, že může dojít i k nežádoucímu úrazu, a to nejen s ohledem na techniku bruslení, ale také přeceňováním vlastních dovedností a sil.



Bruslař = chodec, proto musí dodržovat pravidla, která zákona stanoví chodcům. Musí užívat především chodník nebo stezku pro chodce, kde nesmí ohrozit ostatní chodce. Pokud je chodník neschůdný, není v místě vůbec, musí se bruslař pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při jejím levém okraji. Pokud je v místě stezka pro chodce a cyklisty, použije bruslař tuto vyznačenou cestu.

Nejvhodnějším místem pro pohyb na kolečkových bruslích zůstává uzpůsobený prostor s in-line dráhou.

- Ačkoliv zákon nestanovuje pro bruslaře povinnou výbavu, pamatujte na své zdraví, používejte při bruslení ochrannou přilbu a nezapomínejte na chrániče loktů, kolen a zápěstí. Při snížené viditelnosti nezapomínejte na reflexní prvky.

- Při jízdě na bruslích doporučujeme zdržet se aktivit, které snižují pozornost – telefonování či poslech hudby ze sluchátek.



Myslete na pravidla, která se vztahují ke konkrétní činnosti, kterou právě děláte. Ať už jste v dopravním prostředí jako chodec nebo cyklista, komunikujete na sociálních sítích, sportujete doma nebo na hřišti, jste na koupališti nebo doma u bazénu, buďte opatrní a dodržujte zásady, aby vše probíhalo bezpečně a nedošlo k žádné újmě.



Přejeme všem hezké prožití posledních školních dní a krásné prázdniny.





kpt. Bc. Hana Kroftová

20. června 2023



