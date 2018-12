Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hazardují se životem

LOUNY- Ohrožují nejen sebe.

Někteří řidiči si zřejmě neuvědomují, že dát si byť jen jednu skleničku alkoholu před tím, než usednou za volant, není v pořádku. Svým jednáním nejen, že hazardují se svým životem, ale také se zdravím a životy ostatních účastníků silničního provozu. Muži a ženy zákona se s řidiči pod vlivem alkoholu setkávají až příliš často. Některé případy končí dokonce tragickým scénářem. Naštěstí jsou i případy, kdy policisté odhalí alkohol v těle řidiče ještě před tím, než se něco stane.



Jeden z takových případů se odehrál v obci Blažim, kam byli policisté přivoláni k řidičce, která měla být pod vlivem alkoholu. Hlídka provedla s 53letou ženou odborné měření na přítomnost alkoholu v dechu. Hodnota na přístroji se vyšplhala až na 2,19 promile.

S podnapilým 22letým řidičem se setkali v minulém týdnu také policisté z obvodního oddělení Louny. Když se řidič podrobil dechové zkoušce a naměřená hodnota ukázala až 1,85 promile alkoholu.

V sobotu brzkých ranních hodinách se projížděl ulicemi Loun 55letý řidič. Policejní hlídka se jej rozhodla v rámci dopravní akce zastavit. Hodnota ovlivnění alkoholem u tohoto výtečníka se vyšplhala až na 2,23 promile.

Všichni tito hříšníci si vyslechli od policistů ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Soud by je mohl potrestat odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem a zákazem činnosti.



Jak je známo, alkohol významně ovlivňuje schopnosti nejen při řízení motorového vozidla. Řidiče takovýto stav omezených schopností může dostat do situace, kdy se sami stanou účastníky dopravních nehod.

Ukázkový příklad může být i dopravní nehoda, která se odehrála v páteční večer poblíž Žatce. Řidič ve věku 44 let zřejmě nepřizpůsobil svou rychlost a s vozidlem vjel mimo komunikaci, kde skončil v křoví. Přivolaní policisté zjistili, že muž byl ovlivněn alkoholem. Číslo na přístroji se vyšplhala až na 2,42 promile. Tento řidič už si od policistů také vyslechl, čeho se podle zákona dopustil. Soud ho bude řešit mimo jiné za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Potrestán může být až třemi lety odnětí svobody.

U těchto případů můžeme ještě hovořit ještě o štěstí, jelikož při nich nedošlo k žádnému zranění. Jinak je tomu však u dopravní nehody, při které vjel 53letý řidič mimo vozovku a narazil do stromu. Letecká záchranná služba jej pak transportovala se zraněním do nemocnice. V průběhu prověřování okolností kolize policisté zjistili, že řidič byl ovlivněn alkoholem. V krvi mu kolovalo 2,62 promile alkoholu. Jeho další prohřešek byl, že měl vysloven platný zákaz řízení motorových vozidel. Výsledkem jeho neuvážené jízdy bylo sdělení obvinění z trestných činů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Soud za takový čin může potrestat viníka až třemi lety odnětí svobody, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.





nprap. Mgr. Irena Pilařová

Oddělení tisku a prevence Louny

email: krpulk.kr.pis.ln@pcr.cz

mobil: 724 155 239

19. prosince 2018

