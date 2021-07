Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Hazardní hry

České Budějovice - Kriminalisté vyšetřují propracovanou činnost dvou mužů.

Provozování zakázaných hazardních her na několika místech Jihočeského kraje mají pravděpodobně na svědomí dva muži (ve věku 44 a 49 let) z regionu. Nejméně od konce června roku 2018 do konce června roku 2020, se záměrem získání majetkového prospěchu, umožnili provoz mnoha technických zařízení k hracím automatům, které zajišťovali každodenní provoz. Průběžně z nich vybírali finanční hotovosti a za uvedené období si oba „přilepšili“ částkou převyšující 5 800 000 korun.

Tuto činnost však neměli povolenou příslušným ministerstvem, jak nařizuje zákon o hazardních hrách.

Kriminalisté během šetření provedli prohlídky prostor, kde měli automaty umístěné a zde jednotlivá zařízení zajistili k dalšímu zkoumání. Zároveň zajistili finanční hotovost pro účely trestního řízení.

Včera si jeden z mužů převzal usnesení o zahájení trestního stíhání ve věci zločinu Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry a druhému bude doručováno v brzké době. Jejich stíhání je vedeno nevazebně.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

22. července 2021

vytisknout e-mailem