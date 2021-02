Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Hazardéři za volantem

LOUNSKO - Řídil opilý a přes uložený zákaz; Z chalupy si odnesl věci za více než 30 tisíc.

Další hazardéry za volantem přistihli policisté z hlídkové služby v Postoloprtech. Během tří dnů při silničních kontrolách uvízli v jejich síti hned dva řidiči, kteří za volantem neměli co dělat.

V noci z pátku na sobotu řídil 40letý muž v obci Žerotín osobní vozidlo zn. Škoda a byl zastaven policejní hlídkou. Přitom vyšlo najevo, že řidiči byl soudem uložen zákaz řízení všech motorových vozidel až do května roku 2023. Kromě toho mu byl uložen i další zákaz řízení od příslušného městského úřadu. Dále se ukázalo, že dotyčný navíc řídil pod vlivem alkoholu, nadýchal hodnoty kolem 1,3 promile. Po zadržení a noci strávené v cele si muž od policistů převzal záznam o sdělení podezření z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky.

O dva dny později zastavili policisté ze stejné hlídkové služby na Lounsku vozidlo zn. Ford Focus. Také jeho 38letý řidič měl podle jejich zjištění až do dubna tohoto roku soudem uložený zákaz řízení. Po zadržení bylo i jemu sděleno podezření z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Z chalupy si odnesl věci za více než 30 tisíc

Vloupání do chalupy, k němuž mělo dojít v obci na Podbořansku, šetří podbořanští policisté. Neznámý pachatel měl po násilném vniknutí do rekreačního objektu odcizit kávovar, DVD přehrávač, různé oblečení a drogistické zboží. Z letního posezení, do něhož se také násilím dostal, měl sebrat gramofon, elektrický krb a další věci. Majiteli tak na odcizených věcech měla být způsobena škoda předběžně vyčíslená na více než 30 tisíc korun, další přibližně 17tisícová škoda vznikla poškozením dveří a oken v důsledku násilného vniknutí. V případě dopadení hrozí pachateli z důvodu spáchání krádeže v nouzovém stavu až osmileté odnětí svobody.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Louny 17. února 2021

