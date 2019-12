Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Havarované auto se převrátilo na bok

RYCHNOVSKO - Celá posádka skončila v péči záchranářů.

K dopravní nehodě na frekventovaném úseku silnice č. I/11 vyjížděly dopoledne na druhý svátek vánoční všechny složky integrovaného záchranného systému.



Řidička osobního auta zn. Peugeot 406 jedoucí od Vamberku směrem na Rybnou nad Zdobnicí po projetí pravotočivé zatáčky dostala smyk, při kterém s autem přejela do protisměru a následně do levého příkopu. Tam s peugeotem pokračovala v jízdě až do nárazu do dvou po sobě stojících vzrostlých stromů. Úder ji poté s vozem odhodil zpět na levý okraj komunikace, kde auto zůstalo stát na boku na straně řidiče.

Záchranáři do nemocnice spolu se ženou transportovali i dvě dospělé a dvě nezletilé osoby. Orientační dechová zkouška, kterou policisté u pětačtyřicetileté řidičky provedli, vykázala negativní výsledek. Škoda této havárie byla vyčíslena na 50.000 korun.



por. Mgr. Alena Kacálková

27. prosince 2019

