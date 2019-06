Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Havaroval v silničním příkopu

TISOVÁ – Muž v autě převážel několik prken, která ho při nehodě poranily. Dechová zkouška, které se dotyčný podrobil, byla pozitivní. Prý pil alkohol po nehodě.

Tachovští dopravní policisté přijali v sobotu, tj. 15. 6., oznámení o nehodě, která se stala kolem 14:00 hod. na silnici mezi obcemi Tisová a Staré Sedliště. Ve směru od Tisové jel s vozidlem značky Ford Fiesta 61letý muž, který uvedl, že jej mělo předjíždět neznámé osobní vozidlo, kterého se lekl, strhl řízení vpravo a vyjel mimo komunikaci, kde narazil čelně do nájezdu na pole. V důsledku toho se vozidlo několikrát přetočilo přes střechu a havarovalo. Řidič ve vozidle převážel několik nezajištěných dřevěných prken, které ho při havárii poranily. Po nehodě odešel do místa svého bydliště, kde dle svého tvrzení požil několik piv a panáků tvrdého alkoholu. Poté se vrátil na místo dopravní nehody, kam přijela následně i hlídka policistů, která s řidičem provedla dechovou zkoušku. Přístroj naměřil 1,67 a 1,82 promile alkoholu. Na místo byla přivolána také záchranná služba, která zraněného muže ošetřila a z místa převezla do nemocnice na další vyšetření. Vzniklou škodu policisté odhadli na 30 000 korun. Nehodou se i nadále zabývají a čekají na výsledky lékařského vyšetření a provedeného odběru krve.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

17. 6. 2019



vytisknout e-mailem