Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Havaroval v poli

KROMĚŘÍŽSKO: S autem se čtyřikrát přetočil přes střechu.

Řízení osobního automobilu značky Ford Puma nezvládl dnes odpoledne krátce před čtvrtou hodinou devatenáctiletý muž.

Mladý řidič jel ve směru od Holešova na Třebětice. Těsně za městem začal předjíždět před ním jedoucí vozidlo, nerespektoval při tom dopravní značku „Zákaz předjíždění“. Poté, co tento manévr dokončil, dostal smyk a přejel do protisměrného jízdního pruhu, kde se těsně minul s protijedoucím autem. Následně vyjel mimo cestu. Skončil až v poli. Tam se s vozem čtyřikrát přetočil přes střechu. Při nehodě utrpěl zranění, se kterým ho záchranáři převezli do nemocnice ve Zlíně. Dechová zkouška na alkohol u něj byla negativní.

Na vozidle vznikla předběžná škoda dvacet tisíc korun.

Nehodu řeší kroměřížští dopravní policisté.

18. prosince 2018, por. Mgr. Simona Kyšnerová

Odkazy do noveho okna nehoda u Holešova Detailní náhled nehoda u Holešova Detailní náhled

vytisknout e-mailem Google+