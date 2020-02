Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Havaroval s vozidlem a z místa odešel

STARÉ SEDLIŠTĚ – Řidič nadýchal přes čtyři promile alkoholu. Ten požíval, dle svých slov, v průběhu celého dne.

Tachovští dopravní policisté přijali v sobotu, tj. 15. 2., krátce po 15:00 hod. oznámení o nehodě, která se stala v obci Staré Sedliště. Ve směru na Bor jel uvedenou obcí 35letý cizinec s osobním vozidlem Renault Megane. Řidič při odbočování vlevo na místní komunikaci vlivem opilosti nezvládl řízení, narazil do betonového obrubníku, který poškodil a vyjel mimo komunikaci na travnatou plochu. Z místa nehody odešel do svého bydliště, kde jej na základě svědeckých výpovědí vypátrala krátce na to policejní hlídka. Policisté s řidičem provedli dechovou zkoušku, která byla pozitivní. Přístroj naměřil 4,10 a 4,26 promile alkoholu. K tomu řidič uvedl, že od rána požíval alkohol, kdy s jeho pitím přestal krátce před nehodou. Navíc po nehodě vypil ještě jedno pivo. S ohledem na pozitivní dechovou zkoušku byl řidič převezen na lékařské vyšetření a odběr krve. Další jízdu mu policisté zakázali. Provedenou lustrací navíc zjistili, že vozidlo má téměř půl roku neplatnou technickou kontrolu. Nehodou se policisté i nadále zabývají, nyní čekají na výsledky lékařského vyšetření a odebraných vzorků krve.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

17. 2. 2020

