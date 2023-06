Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Havaroval s téměř třemi promile

ZLÍNSKO: Přišel o řidičský průkaz.

V úterý večer došlo v obci Nové Dvory u Slušovic k havárii motocyklu, který řídil devětačtyřicetiletý silně podnapilý muž. Se zraněním ho záchranáři převezli do nemocnice.

Při jízdě z kopce od Hrobic do Slušovic vyjel vpravo mimo komunikaci a narazil nejprve do směrového sloupku, který ulomil a poté do živého plotu u rodinného domu, dostal smyk, havaroval a zůstal ležet na vozovce. Celou událost viděl řidič protijedoucího vozidla, který po havárii zastavil a poskytl motocyklistovi první pomoc. Se zraněním řidiče převezli záchranáři do nemocnice.

Dechová zkouška u řidiče ukázala hodnoty 2,94 a 2,98 promile alkoholu. Škoda na motocyklu činí asi dvacet tisíc korun. Policisté muži na místě zadrželi řidičský průkaz. Je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, peněžitý trest nebo zákaz řízení motorových vozidel.

22. června 2023, por. Bc. Monika Kozumplíková

