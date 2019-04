Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Havaroval s 4,1 promile alkoholu v krvi

ČESKOLIPSKO - Naštěstí nikoho ani sebe nezranil.

V neděli po 20. hodině nás starostka obce Dubnice upozornila na osobní vozidlo značky Volkswagen havarované v tamním potoce. Když jsme přijeli na místo, nestačili jsme se divit. Šestadvacetiletý řidič nadýchal do přístroje 4,1 promile alkoholu a k tomu byl ještě pozitivní na marihuanu. Po orientačním testu na drogy se proto podrobil také odběru krve. Na laboratorní výsledky krevního rozboru si ještě budeme muset počkat. Řidič ani jeho spolujezdkyně při nehodě žádné zranění neutrpěli. V každém případě nás překvapilo, že byl šofér s takovou intoxikací ještě schopen někam odjet. Na silnici byl v tomto stavu doslova neřízenou střelou a je jen dílem šťastné náhody, že nikomu neublížil. Za to, že tak závažným způsobem ohrozil bezpečnost silničního provozu, ho soudce může poslat až na tři roky do vězení a za volant si také dlouho nesedne.

9. 4. 2019

por. Bc. Ivana Baláková

Oddělení tisku a prevence

Česká Lípa

