Havaroval pod vlivem a v domácím vězení

České Budějovice a Český Krumlov - Na silnice opět vyrazili "šílení závodníci" někdo se posilnil i alkoholem.

Mnoho řidičů si stále myslí, že silnice patří pouze jim. Alkohol ani hazardování při rychlé jízdě, není žádnou výjimkou. O „šílencích“ na silnici svědčí i dvě závažné dopravní nehody z pátku večer a soboty dopoledne.

V pátek před sedmou hodinou večerní havarovalo u Frymburku vozidlo Peugeot 206, pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti se ocitlo mimo komunikaci. Ve vozidle byl řidič se spolujezdcem. Oba utrpěli zranění a byli letecky transportováni do nemocnice. Policisté následně zjistili, že oba byli pod vlivem alkoholu. Řidič vozidla je navíc v domácím vězení, „hlídací náramek“ se mu pravděpodobně při dopravní nehodě přetrhl. Policisté budou další okolnosti případu prověřovat. Provoz byl na silnici plně obnoven v deset hodin večer.

Další dopravní nehoda se odehrála před polednem na silnici mezi obcemi Hrdějovice a Hluboká nad Vltavou. Pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl jízdu řidič vozidla značky Citroen C4, dostal smyk, vozidlo narazilo do stromů mimo komunikaci a pak bylo vymrštěno zpět na komunikaci, kde se převrátilo na druhé straně silnice na bok. Vozidlo částečně zahořelo a řidič ho stačil, byť zraněn opustit. Vznikající požár velmi rychle uhasili dobrovolní hasiči z Hrdějovic. Řidič byl transportován do nemocnice po prvotním ošetření posádkou zdravotnické záchranné služby na místě nehody. Jen velkou náhodou si nehoda nevyžádala další oběti z vozidel, která projížděla v protisměru. Proč řidič Citroenu havaroval? Chvátal? Do nemocnice? Letní období sebou přináší zvýšený pohyb na silnicích, cestování na dlouhé vzdálenosti, buďme opatrní a ohleduplní k ostatním účastníkům provozu.

13. červenec 2019

