Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Havaroval na kruhovém objezdu a poté z místa odjel

RAKOVNICKO – Policisté za řidičem přijeli domů.

Pět minut před polednem dne 28. října vyjeli dopravní policisté na místo dopravní nehody, která se stala přímo na kruhovém objezdu v Rakovníku v ulici Františka Diepolta, avšak řidič s autem na místě nebyl.

Šetřením policisté zjistili, že k havárii osobního vozidla došlo pravděpodobně tak, že řidič Citroenu jel ve směru od z ulice Fr. Diepolta do města, přičemž ale před kruhovým objezdem nepřizpůsobil rychlost vozidla, dostal smyk a poté narazil do středového ostrůvku kruhového objezdu. Náraz ho ale nezastavil a z místa dopravní nehody odjel do místa bydliště. Policisté přibližně za půl hodiny našli havarovaný vůz i jeho řidiče na adrese pobytu a vyzvali ho k dechové zkoušce. Přístroj muži naměřil pozitivní výsledky, a to s hodnotou přes 2 promile, při druhé dechové zkoušce přes 1,60 promile a při třetí téměř 1,70 promile. Následně byl vyzván k podrobení se lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu, čemuž vyhověl.

Celá věc je v šetření dopravních policistů.

Opilý řidič je velkým nebezpečím nejen pro sebe, ale i pro své okolí. Alkohol nám dodává sebedůvěru a současně zpomaluje naše smyslové a motorické (pohybové) reakce. To je za volantem doslova vražedná kombinace. Opilému řidiči totiž trvá mnohem déle, než zareaguje na to, co se děje před ním, nebo kolem něj, má problémy s vyhýbáním se vozům u krajnice, pletou se mu pedály nebo je nohou míjí.

Z hlediska zákona je důležité, zda je řidič vlivem návykové látky ve stavu, který vylučuje způsobilost bezpečně řídit motorové vozidlo. Hranice, kdy člověk již není způsobilý bezpečně řídit motorové vozidlo je u každého jiná, na základě lékařských posudků je však prokázáno, že nikdo není schopen bezpečně řídit motorové vozidlo, pokud hladina alkoholu v jeho krvi přesahuje 1 promile. Proto je 1 promile hranice pro trestný čin. Pokud je hladina alkoholu nižší, věc je řešena příslušným městským úřadem jako přestupek.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

PČR Rakovník

29. října 2020

vytisknout e-mailem