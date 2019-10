Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Havaroval na kole

KROMĚŘÍŽSKO: Před jízdou se posilnil alkoholem.

V pondělí odpoledne krátce po šesté hodině byli kroměřížští dopravní policisté vysláni k nehodě cyklisty, která se stala v ulici Moravská v Kroměříži. Osmatřicetiletý cyklista tam nezvládl vlivem podnapilosti řízení. Posilnil se totiž značně alkoholem. Při jízdě po chodníku se mu dle jeho slov zamotala řídítka a on upadl na zem. Hlavou přitom narazil do betonového obrubníku. Přivolaní záchranáři ho převezli do nemocnice v Kroměříži k ošetření. Ještě před převozem jsme u něj provedli dechovou zkoušku na alkohol. Nadýchal 2,94 promile.

9. října 2019, por. Mgr. Simona Kyšnerová

