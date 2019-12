Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Havárie vody

Policisté spolu s dalšími složkami integrovaného záchranného systému zasahovali včera v nočních hodinách při masivním úniku vody v Praze 6.

Včera krátce po jednadvacáté hodině zasahovali policisté spolu s dalšími záchrannými složkami v ulici Starostřešovická v Praze 6. Důvodem bylo prasklé potrubí vodovodního řádu. Únik vody byl tak masivní, že se voda valila skrz přízemí a první patra domů, která byla nejblíže havárii. S nánosy bahna, kamení a písku hrozilo velké nebezpečí, že by se zdi těchto i přilehlých budov mohly provalit a budovy spadnout. Proto velitel zásahu rozhodl o okamžité evakuaci osob z takto postižených domů. Byla vytvořena silniční uzávěra v okolí Starostřešovické ulice a počala evakuace. Uzavřena byla i vzdálená Střešovická ulice směrem do centra, kde tekoucí voda na vozovce namrzala. Poté, co pracovníci vodovodů a kanalizací vodu zastavili, zústali na místě policisté spolu se strážníky, a do ranních hodin hlídali poškozené budovy, neboť stále hrozilo možné zborcení. Statik dnes po deváté hodině ráno tuto obavu vyloučil. Jeho rozhodnutím byla silniční uzávěra ukončena a přes dvě desítky evakuovaných osob se tak mohly vrátit zpět do svých domovů.

por. Mgr. Jan Rybanský - 7. prosince 2019

