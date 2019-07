Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Havárie v režii alkoholu

ZNOJEMSKO: Za dva dny bourali čtyři opilí řidiči

Od pátečního poledne do sobotní noci jsme vyjížděli ke čtyřem dopravním nehodám, ve kterých sehrál negativní roli alkohol. Na místě jsme u řidičů zjistili, že jim v krvi proudí značné množství alkoholu. Jednalo se o hodnoty od jednoho po téměř tří promile.

Nejvyšší hodnotu měl čtyřiatřicetiletý muž z Třebíčska, který v pátek po dvanácté hodině jel po silnici od obce Kravsko směrem na obec Žerůtky. Patrně nepřizpůsobil rychlost jízdy při projíždění zatáčky a se Škodou Superb (viz foto níže) vyjel mimo komunikaci. Poškodil tam dva směrové sloupky a dřevěný označník přírodního parku, který se vymrštil a odletěl na jiné zaparkované osobní auto. Zběsilá jízda skončila až v lesním porostu. Ještě před tím se však auto několikrát přetočilo přes střechu a na ní také zůstalo ležet. Podle prvotních informací utrpěl řidič lehké zranění. Na místě se ještě podrobil dechové zkoušce na zjištění požití alkoholu před jízdou a ta ukázala hodnotu 2,68 promile. Z toho důvodu jsme mu ihned zadrželi řidičský průkaz. Celková způsobená škoda je asi osm set tisíc korun.

Tři další opilí muži z našeho regionu pak havarovali v sobotu:

V poledne mezi Znojmem a obcí Načeratice to byl šestadvacetiletý muž za volantem Škody Fabia. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy při projíždění zatáčky, dostal smyk a mimo vozovku pak narazil do zaparkovaného osobního vozu, jenž se nárazem posunul na oplocení, a to padlo na další osobní auto. Celková způsobená škoda je téměř dvě stě tisíc korun. Naštěstí vyvázl jen s lehkým zraněním, ale v krvi mu proudilo 1,14 promile alkoholu.

Další dva muži jeli na jízdních kolech. Oba cyklisté utrpěli také lehká zranění. O půl sedmé navečer ve Vranově nad Dyjí nezvládl řízení šestašedesátiletý muž a s 1,73 promile alkoholu v krvi upadl na komunikaci. Před jedenáctou hodinou v noci v Hrušovanech nad Jevišovkou pak na cyklostezce narazil do sloupu lampy veřejného osvětlení třiašedesátiletý muž, který nadýchal 1,97 promile alkoholu.

Od pátku do neděle jsme na silnicích Znojemska zjistili osm řidičů pod vlivem alkoholu a z toho polovina vyšla najevo právě při dopravních nehodách. Na tento druh protiprávního jednání se při silničních kontrolách zaměřujeme. Opilí řidiči jsou totiž velmi nebezpeční sobě i ostatním účastníkům silničního provozu.

por. Mgr. Lenka Drahokoupilová, 15. července 2019

