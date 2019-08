Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Havárie osobního vozidla

České Budějovice - Ford začal po nárazu do stromu hořet. (Hlasová schránka 974 222 116)

Včera večer přijali českobudějovičtí dopravní policisté oznámení o havárii vozidla mezi obcemi Munice a Zliv s následným požárem. Okamžitě na místo vyjeli, kde již zasahovali příslušníci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a požár lokalizovali. Zároveň zde byli i hlubočtí policisté, kteří odkláněli provoz.

Provedeným šetření a vytěžením účastníků bylo zjištěno, že před 21:00 hod. jel řidič (roč. 2000) osobního vozidla tovární značky Ford Focus po silnici mezi obcemi Munice a Zliv, kde pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svých schopnostem a profilu komunikace, vyjel mimo silnici, kde havaroval do vzrostlého stromu. Po nárazu se lehce zranil on a jeho spolucestující. Díky pomoci jiných osob se jim podařilo z vozidla dostat ještě před vzplanutím vozidla. Oba si následně do své péče převzali zdravotníci. Dechová zkouška nemohla být na místě provedena z důvodu zranění, proto dopravní policisté nařídili odběr biologického materiálu, který by měl následně potvrdit, zda byl řidič jakkoli ovlivněn.

Provoz na komunikaci byl plně obnoven až 23:00 hod.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

8. srpna 2019

