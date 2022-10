Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Havárie osobního auta

HRADECKO - Řidič porušil, co mohl.

Včera 11.10. krátce před půl čtvrtou odpoledne dopravní policisté vyjížděli k havárii osobního vozidla značky Mercedes Benz, která se stala na silnici III. třídy za obcí Vysoká nad Labem ve směru na Dříteč. K nehodě došlo pravděpodobně tak, že 26letý řidič nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a vlastnostem vozidla a při průjezdu pravotočivou zatáčkou sjel do pravého silničního příkopu, kde narazil do betonového mostku s kovovým zábradlím. Při nehodě se kromě jeho 20letého spolujezdce nikdo jiný nezranil.

Policisté řidiče podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem. Zkouška na drogy však byla pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Prověrkou v registru řidičů policisté zjistili, že má udělen 30měsíční zákaz řízení všech motorových vozidel s platností až do září 2023. Řidič navíc nepředložil doklad o povinném pojištění, auto nemělo platnou technickou kontrolu a mělo sjeté pneumatiky.

Policisté u auta odhadli škodu na 10 tisíc a na mostku 20 tisíc korun.

Kromě přestupků je řidič podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za což hrozí až dvouleté vězení.

por. Iva Kormošová

12.10.2022, 10.30

