Havárie na rally

PŘEROV - Řidič nezvládl jízdu, přerazil sloup vysokého napětí.

V sobotu se na přerovském letišti v Bochoři konaly rally závody a muž ve středních letech se jich s vozidlem značky Opel účastnil jako závodník. Při závodu na polní komunikaci v blízkosti obce Výmyslov v odpoledních hodinách při projíždění pravotočivé zatáčky nezvládl na uzavřeném okruhu řízení a havaroval do betonového stožáru vysokého napětí, čímž došlo k jeho poškození a přerušení přívodu elektřiny do obce Výmyslov a částečně do obce Henčlov. Na místo se dostavili pracovníci poškozené společnosti a poškozený sloup vyměnili. Ve večerních hodinách byl přívod elektřiny do obcí obnoven. Ke zranění osob nedošlo a dechová zkouška u řidiče byla negativní. Hmotná škoda, která společnosti vznikla, byla předběžně vyčíslena na 30 000 Kč a na vozidle vznikla škoda ve výši odhadnuté na 50 000 Kč. Ten samý den byly zahájeny úkony trestního řízení s podezřením na spáchání trestného činu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti.

