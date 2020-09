Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Havárie motocyklu

MALECHOV - Motocyklista havaroval v příkopu. Odmítl se podrobit dechové zkoušce a tvrdil, že motocykl tlačil.

Dne 3. září 2020 v 19:05 hodin řídil osmatřicetiletý muž z Klatov svůj motocykl tovární značky Honda po silnici III. třídy č. 1841 mezi obcemi Dolany a Malechov. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou asi sto metrů před obcí Malechov nepřizpůsobil rychlost jízdy, vyjel vlevo mimo komunikaci do silničního příkopu a narazil do betonového můstku. Při nehodě utrpěl zranění. Na místo bylo přivoláno vozidlo rychlé lékařské pomoci a také letecká záchranná služba. Po vyhodnocení aktuálního zdravotního stavu zraněného bylo rozhodnuto, že bude do nemocnice převezen pozemní cestou. Ačkoliv to zdravotní stav motocyklisty dovoloval, odmítl se podrobit dechové zkoušce. Odmítl se po výzvě podrobit i odběru krve. Policistům celou dobu uváděl, že motocykl pouze tlačil. Motor motocyklu však vykazoval vysokou teplotu a motocykl měl zařazen vyšší rychlostní stupeň. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Klatovech.



por. Mgr. Dagmar Brožová

4. září 2020

