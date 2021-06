Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Havárie motocyklisty

POBĚŽOVICE – Šedesátiletý řidič narazil s motocyklem do obrubníku a poté byl odražen do silničního příkopu, kde upadl. Motocyklista byl opilý.

Dne 14. června 2021 v 14:25 hodin došlo na pozemní komunikaci v obci Poběžovice k dopravní nehodě. Šedesátiletý řidič motocyklu tovární značky HSUN při vjíždění do křižovatky z ulice Masarykova na silnici II. třídy č. 195 přejel do protisměru, kde předním kolem narazil do betonového obrubníku. Následně přejel s motocyklem zpět do svého jízdního pruhu, kde opět narazil do betonového obrubníku. Po nárazu byl odražen do silničního příkopu a s motocyklem upadl na levý bok. Při dopravní nehodě došlo ke zranění čtyřiadvacetiletého spolujezdce, který byl převezen do Domažlické nemocnice k ošetření. Policisté motocyklistu vyzvali k dechové zkoušce ke zjištění, zda neřídil pod vlivem alkoholu. Odborné měření elektronickým přístrojem ukázalo pozitivní výsledek 2,74 promile alkoholu v krvi. Dále zjistili, že motocyklista nevlastní řidičské oprávnění pro žádnou skupinu. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a případem se dále zabývají.



por. Mgr. Dagmar Brožová

17. června 2021





