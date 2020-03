Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Havárie kamionu

BABYLON – Řidič při projíždění zatáčky dostal s vozidlem smyk. Narazil do svodidel, pak se souprava převrátila na pravý bok a narazila do stromu.

K dopravní nehodě na silnici I. třídy č. 26 v obci Babylon došlo dne 14. března 2020 v 10:35 hodin. Dvaašedesátiletý řidič (cizinec) nákladního automobilu Mercedes Benz s návěsem Krone jedoucí ve směru od obce Březí k hraničnímu přechodu Folmava nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla, stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možné předvídat. Při projíždění levotočivé zatáčky dostal s vozidlem smyk, vjel na pravý okraj komunikace a následně vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do ocelových svodidel. Po nárazu do svodidel se nákladní souprava převrátila na pravý bok a narazila do kmenu vzrostlého stromu. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění řidiče, který byl z místa dopravní nehody odvezen k ošetření do Domažlické nemocnice. Na nákladním automobilu Mercedes Benz vznikla škoda 600 tisíc korun, na návěsu značky Krone škoda 150 tisíc korun a přepravovaném nákladu (pračkách) byla škoda vyčíslena na 80 tisíc korun. Na ocelových svodidlech a stromu pak na 26 tisíc korun. Dopravní nehodu dále šetří policisté Dopravního inspektorátu v Domažlicích.



por. Mgr. Dagmar Brožová

16. března 2020

