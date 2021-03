Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Podobné havárie dělilo pět minut

BLANENSKO: Podnapilí šoféři nezvládli své vozy.

Na Blanensku se o víkendu odehrály dvě nápadně podobné dopravní nehody v rozestupu pouhých pěti minut. Hlavní roli při nich sehrál alkohol. Opilý cizinec při řízení Renaultu nezvládl průjezd levotočivou zatáčkou na vedlejší cestě u Blanska a havaroval. Není se ani čemu divit, že vůz nezvládl, policistům po nehodě nadýchal téměř dvě promile. Navíc nepředložil ani řidičský průkaz, to proto, že má vysloven zákaz řízení. Ani druhý řidič, který havaroval u Kněževsi, se nedal zahanbit. Rozdíl byl jen v tom, že se svým Suzuki havaroval v pravotočivé zatáčce. Hodnotou jeden a půl promile sice prvního řidiče nepřekonal, skóre však zdatně dorovnával odmítnutím testu na drogy. Navíc registrační značky, které měl nasazené na autě, původně patřili stařičké škodě 120. Ani za střízlivého stavu by však neměl za volantem co dělat, stále mu totiž trvala blokace řidičského oprávnění. Oběma šoférům tak nyní hrozí trest pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

nprap. David Chaloupka, 29. března 2021

Související dokumenty Dva opili´ havarovali.mp3

Velikost souboru:2,0 MB / formát MP3

