Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Havárie cyklistů

LHOTKA, TACHOV – Ve dvou případech cyklisté pod vlivem alkoholu nezvládli řízení a při pádu si poranili hlavu. Neměli helmu.

Tachovští dopravní policisté za poslední dny přijali oznámení o dvou haváriích cyklistů, kteří jeli na jízdním kole pod vlivem alkoholu. V souvislosti s tím policisté připomínají, že požití alkoholu před jízdou je nepřípustné nejen u řidičů motorových vozidel, ale i u cyklistů. Navíc v obou případech došlo k pádu na komunikaci a ke zranění hlavy – nutno podotknout, že ani jeden z cyklistů neměl na hlavě ochrannou přilbu. Ta je sice ze zákona povinná do 18 let, nicméně i dospělému člověku může při pádu minimalizovat zranění hlavy, a právě takové zranění patří k jednomu z nejzávažnějších. Proto by měli i dospělí cyklisté dbát na svoji bezpečnost a správně nasazenou cyklistickou helmu používat.

První nehoda se stala v pátek 5. června kolem 21:00 hod. u obce Lhotka, kde 41letý cyklista vlivem silné opilosti nezvládl řízení kola na rovném úseku komunikace a havaroval v silničním příkopu. Z místa byl záchrannou službou převezen do nemocnice. Dechová zkouška nebyla s ohledem na jeho zranění provedena, a tak policisté nyní čekají na výsledky odebrané krve.

Druhá nehoda se stala včera v podvečer v obci Tachov. Vilémovskou ulicí jel 40letý cyklista na jízdním kole. Při jízdě nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem, nezvládl řízení a spadl na komunikaci. Při tom utrpěl zranění, a tak byl z místa převezen do nemocnice. Před tím policisté provedli s cyklistou pasivní dechovou zkoušku, která prokázala přítomnost alkoholu. Přesná hodnota bude zřejmá až na základě výsledku zkoumání odebraného vzorku krve.

Oběma případy se dopravní policisté zabývají i nadále.



por. Bc. Dagmar Jiroušková

9. 6. 2020

