Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Havárie Chevroletu

HRADECKO - Náraz do sloupu po necelých 100 metrech od rozjezdu.

V sobotu 7.8. krátce po 17. hodině byla hlídka dopravních policistů přivolána k havárii osobního vozidla značky Chevrolet Camaro, která se stala v ulici Malšovická v Hradci Králové ve směru ven z centra města. Dle prvotního šetření k havárii došlo tak, že 43letý řidič sedl za volant místo svého o 11 let mladšího známého, který zastavil před přechodem pro chodce u koupaliště Flošna a z místa odešel. Starší z mužů se rozjel a po necelých 100 metrech vyjel mimo komunikaci, najel na travnatou plochu, kde narazil do sloupu trolejového vedení.

Řidiče s blíže nespecifikovaným zraněním převezla rychlá záchranná služba do nemocnice, odkud však utekl, aniž se nechal ošetřit a odebrat krev kvůli zjištění požití alkoholu. Policisté ohledáním zjistili, že řidič nebyl za jízdy připoután bezpečnostním pásem.

Policisté vyzvali i druhého řidiče k dechové zkoušce a následně k lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve. Oba úkony však i přes poučení odmítl.

Na autě policisté odhadli škodu na jeden milión korun a na sloupu 10 tisíc korun.

Oba muži jsou podezřelí ze spáchání přestupku odmítnutí se podrobit zjištění, zda nebyli ovlivněni alkoholem a starší z mužů z dalšího přestupku nepoužiltí bezpečnostního pásu. Policisté přestupky po řádném zadokumentování a prošetření předají správnímu orgánu k dořešení.

por. Iva Kormošová

8.8.2022, 14.50

