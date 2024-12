Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Hanlivé nápisy na hřbitovní zdi a na chodníku

JIČÍNSKO – Bez ohledu na věk.

Novopačtí policisté sdělili podezření 63leté ženě ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Žena v obci Nová Paka popsala hřbitovní zeď a chodník vedle kaple Panny Marie Bolestné. Jednalo se o velice hanlivé nápisy typu: "Kanální stoka, jste všichni vrazi a debilové, do plynu mafie USA, Lidi stojíte za hovno, Americká svině, fašouni, vrazi". Žena svým jednáním nezpůsobila majetkovou škodu, ale poškodila cizí věc tím, že ji popsala.

Věk pachatelů, kteří se věnují sprejerství, se převážně pohybuje od 17 let do 24 let, ale existují i výjimky. Sprejerství je již od začátku trestný čin, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Pachatelce za takové jednání hrozí mimo pokuty i rok vězení.

por. Bc. Martina Jandová

2.12.2024

