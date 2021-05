Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Hádka vyvrcholila fyzickým napadením

SOKOLOVSKO – Zranění napadeného muže si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání třiadvacetiletého muže ze Sokolovska, kterého obvinili ze spáchání přečinu ublížení na zdraví spáchaného ve stádiu pokusu.

Toho se měl dopustit začátkem března tohoto roku ve večerních hodinách, kdy se svým příbuzným zavítal za o sedm let starším známým do jeho bytu v malé obci na Sokolovsku. Během návštěvy se s ním měl obviněný muž pohádat a následně ho fyzicky napadnout. Kopnout jej měl nejprve do hrudi a poté ho několikrát udeřit dřevěnou latí. Útočník měl také strčit do svého příbuzného, který se mu snažil zabránit v dalším napadání a poté z místa odejít. Napadený muž utrpěl zranění, se kterým byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen k lékařskému ošetření do nemocnice.

V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Eva Valtová

26. 5. 2021

