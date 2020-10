Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hádka vyústila v bodnutí muže

BENEŠOVSKO – Kriminalisté obvinili muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu.

V souvislosti s násilným trestným činem, při kterém došlo k bodnému poranění pětadvacetiletého muže, benešovští kriminalisté v pondělí 12. října 2020 ve večerních hodinách zahájili trestní stíhání jednapadesátiletého muže, a to pro zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. V případě uznání viny před soudem hrozí muži podle trestního zákoníku trest odnětí svobody na tři léta až deset let. Zároveň bude kriminalisty podán státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.

Od nedělních večerních hodin benešovští kriminalisté prověřovali okolnosti zranění muže, ke kterému došlo v jednom z bytů na Benešovsku. Dle prvotních informací mělo v neděli večer tj. 11. října letošního roku dojít po předchozím požití alkoholu ke slovní rozepři mezi dvěma cizinci. Potyčka následně měla vyústit v bodnutí nožem jednoho z nich. Zraněný muž byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic. Benešovští kriminalisté okamžitě začali zjištěné informace a okolnosti prověřovat. Zhruba dvě hodiny od přijetí oznámení policisté vypátrali a zadrželi podezřelého muže a zahájili úkony trestního řízení.

por. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

13. října 2020



