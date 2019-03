Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Hádka sourozenců skončila napadením

PROSTĚJOV - Bratr dostal židlí a lopatkou.

Dne 12. října minulého roku před třiadvacátou hodinou došlo v jedné z prostějovských pivnic k incidentu mezi třemi osobami. Po předchozí slovní rozepři hodila třiačtyřicetiletá žena židli po svém o dva roky starším bratrovi. Židle muže zasáhla do obličeje. K útočnici se záhy přidal i její jednatřicetiletý partner, který napadenému uštědřil dva údery do hlavy krbovou lopatkou. Po útoku muž upadl do bezvědomí, čehož útočnice využila k tomu, že do bezvládného těla kopla a plivla na něj.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu výtržnictví a přečinu ublížení na zdraví. Ve věci je konáno zkrácené přípravné řízení. V případě prokázání viny a odsouzení oběma podezřelým hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta.

por. Mgr. František Kořínek

8. března 2019

