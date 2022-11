Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Hádka skončila napadením a vraždou

KRAJ - Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Všemu měl předcházet slovní konflikt mezi dvěma muži, který skončil zabitím jednoho z nich.

V neděli, jedenáct minut po čtvrté hodině ranní, byli policisté přivoláni k slovnímu konfliktu dvou mužů na jedné z říčanských ubytoven. Když do pěti minut po oznámení na ubytovnu přijeli, nalezli na místě vážně zraněného muže, kterému začali okamžitě poskytovat první pomoc.

Další z hlídek do tří minut nalezla a za použití donucovacích prostředků – hmatů, chvatů a použití namířené zbraně - zadržela útočníka, který ihned po napadení utekl a zamkl se na jednom z pokojů.

Policejní hlídka poskytovala vážně zraněnému muži, který byl viditelně v ohrožení života, nepřetržitě první pomoc. V době, kdy se chystala použít i přístroj AED, již byli na místě profesionální zdravotníci, kteří si muže převzali do své péče a pokračovali v život zachraňujících úkonech. Bohužel, jeho zranění byla natolik vážná, že přímo na místě zemřel.

Podezřelého muže (49 let), který měl napadnout mladšího z ubytovaných (28 let) a způsobit mu nožem zranění, kterým i přes okamžitou pomoc policistů a zdravotníků podlehl, policisté zadrželi a umístili do policejní cely.

Okolnostmi a motivem konfliktu mezi oběma muži, který skončil smrtí jednoho z nich, se zabývají krajští kriminalisté. Ti již v dané věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze zvlášť závažného zločinu vraždy.

Zvuková nahrávka

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

oddělení tisku a prevence

KŘP Středočeského kraje

27. listopadu 2022

