Hádka mezi muži skončila pobodáním jednoho z nich

KRAJ - Krajští kriminalisté řeší již pátou vraždu od začátku roku. Tři byly ve stadiu pokusu, dvě vraždy pachatelé dokonali.

V pátek vyjížděli policisté, a následně i krajský policejní výjezd, na jednu z ubytoven v Mnichově Hradišti, kde došlo k napadení mezi dvěma ubytovanými. Hádka skončila pobodáním jednoho z nich.

Na ubytovnu vyjížděli policisté kolem půl sedmé večer, a to na základě oznámení přijatého na linku 158. Na ubytovně se nacházel pouze 43letý muž s několika bodnými poraněními, podezřelý byl na útěku. Toho se policistům podařilo, po zhruba pěti hodinách od spáchání činu, vypátrat a zadržet. Jednalo se o deset let mladšího muže, který obýval stejnou ubytovnu.

Krajští kriminalisté následující den zahájili proti 33letému muži trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu. Podle všeho předcházela konfliktu nejprve slovní roztržka a následně i fyzické napadení. Po něm si dnes již obviněný muž odešel do vedlejšího pokoje pro nůž a 43letého cizince několikrát bodl do hrudníku a břicha. Ten pak skončil v péči záchranářů.

Dnešního dne rozhodl Okresní soud v Mladé Boleslavi o vzetí obviněného do vyšetřovací vazby. Pokud následně soud potvrdí vinu 33letého muže na případu kvalifikovaném jako zvlášť závažný zločin vraždy ve stadiu pokusu, může být ohrožen trestní sazbou od 12 do 20 let.

Od začátku roku 2020 řešili krajští kriminalisté na území Středočeského kraje již pět zločinů proti životu a zdraví. Tři případy byly kvalifikovány jako zvlášť závažné zločiny vraždy ve stadiu pokusu, ve dvou případech pachatelé čin dokonali.

24. února 2020

