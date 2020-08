Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Hádka mezi „expartnery“

Pražští policisté vyjížděli k partnerské hádce. Nakonec zadrželi muže, který měl u sebe více než sto gramů pervitinu.

V pondělí, krátce před čtvrtou hodinou odpoledne, vyjížděli policisté ze čtyřkové „oháesky“ do pražských Vršovic k nahlášené partnerské hádce. Po příjezdu na místo se policisté spojili s oznamovatelkou celé události, která jim řekla, že se pohádala se svým bývalým přítelem, který si k ní „přišel“ pro své věci. Ještě před samotným příchodem muž vykopnul vchodové dveře a následně demoloval zařízení bytu. Žena dále sdělila, že bývalý přítel by měl mít u sebe vetší množství drog. Policisté se muže zeptali, jestli má u sebe nějaké drogy a on následně vytáhnul sáček s bílou krystalickou látku. Po detekci, kterou provedl přivolaný kriminalista druhého oddělení čtvrtého policejního obvodu, bylo zjištěno, že se jedná o více než sto gramů pervitinu.

Z tohoto důvodu byl podezřelý omezen na osobní svobodě a převezen na policejní služebnu. Jednatřicetiletý muž si vyslechl podezření ze spáchání trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, za což mu v případě odsouzení hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. Veškeré zajištěné drogy kriminalisté odeslali k odborné expertíze.

por. Mgr. Violeta Siřišťová – 27. 8. 2020

vytisknout e-mailem