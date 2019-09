Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Had v areálu firmy

Písek – Během vykládání zásilky překvapil zaměstnance had.

Dnes dopoledne vyjížděli písečtí policisté i strážníci do jedné z místních firem v lokalitě Za Pazdernou. Během vykládání zásilky zde zaměstnance překvapil had. Muž, který manipuloval s doručenými bednami, v jedné nalezl hala, který ho uštknul. Muže převezla zdravotnická záchranná služba do nemocnice k ošetření, poškozený dnes v odpoledních hodinách zdravotnické zařízení opustil.

Hada se pokoušeli vyhledat a odchytit městští strážníci. Nemělo by se jednat o nebezpečný druh, přesto upozorňujeme veřejnost, aby se při kontaktu s jakýmkoli neznámým zvířetem chovali opatrně, nepokoušeli se ho odchytit a kontaktovali městskou či státní policii.

por. Mgr. Kamila Čuřínová Ingrišová, pi.pis@pcr.cz

5. září 2019

