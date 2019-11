Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

HAD na Náchodsku přistihl podnapilé mladistvé

NÁCHODSKO – Kontroly v nočních podnicích potvrdily, že mladí pijí a kouří.

Nalévání alkoholu dětem a mladistvým pod 18 let, kouření, drogy a hazard, to bylo téma víkendových kontrol v rámci letošní celostátní akce HAD neboli „Hazard, alkohol, drogy“, které na Náchodsku uskutečnili policisté společně s pracovníky České obchodní inspekce, Krajské hygienické stanice a Celní správy. V pátek 8. listopadu 2019 a v sobotu 9. listopadu 2019 se policejní hlídky v podvečerních až pozdních večerních hodinách vypravily do několika restauračních zařízení přímo v Náchodě. První překročení zákonů policisté zaznamenali už o půl šesté večer, kdy po vkročení do jednoho z místních barů uvnitř přistihli návštěvníky s cigaretou. O půl desáté večer pak situace ještě zhoustla, ten stejný bar hostil kuřáků hned sedm a navíc i tři návštěvnice ve věku 16 a 17 pod vlivem alkoholu. A ani v dalších kontrolovaných restauračních zařízeních si nevedli o moc lépe.

Policisté společně s kontrolory prošli celkem 6 podniků, přičemž ve všech shledali porušení právních norem. Přitom přistihli 5 mladistvých a jednu nezletilou osobu pod vlivem alkoholu a 8 osob nerespektujících zákaz kouření.

Sankce za porušení zákonů si podle svých kompetencí rozdělily k vyřízení jednotlivé zúčastněné instituce. Celou akci policisté ukončili v časných ranních hodinách soboty 9. 11. 2019.

Por. Mgr. Eva Prachařová

12. 11. 2019 v 13.30 hodin

